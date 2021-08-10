/644727/أبرزها-رحيل-ديانج-شوبير-يفجر-مفاجأة-بخصوص-الراحلين-على-الأهلي-فيديو

فجر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وذلك من خلال برنامجه الذي يقدمه عبر المحطات الإذاعية.

ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات شوبير بخصوص الراحلين عن الأهلي:

تصريحات شوبير

أكد أحمد شوبير، أن أليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي، سيرحل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات القادمة، وأوضح شوبير أن ديانج سينضم لصفوف فريق جالاتا سراي التركي، والذي يضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق.

وفي السياق ذاته أعلن شوبير أن جونير أجاي، سيرحل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم، وذلك بناء على قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم الأخيرة ضد سيراميكا ، من أجل تفادى الوقوع فيها خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بدءا من مباراة الإسماعيلى يوم الأربعاء المقبل فى الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

ويتوجه فريق الأهلى إلى الإسكندرية مساء اليوم للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى المبارة التى يرغب ألفريق الأحمر فى حصد نقاطها الثلاث لضمان الاستمرار على صدارة الدوري.

مباريات الأهلي والإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا بشهر أغسطس

- يوم 1 أغسطس 2010 خسر الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات 1 / 2 ملعب الأهلى بالقاهرة " محمد محسن أبو جريشة ".

طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

واشتكى طاهر محمد طاهر من كدمة في القدم، وفضل الجهاز الفني منحه الوقت الكافي للتعافي قبل المشاركة في المران الجماعي.

مران الأهلي

واستأنف الأهلي مرانه اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، عقب مباراة سيراميكا الماضية، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وعقد المدير الفني للأهلي جلسة سريعة مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش مران أمس، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين العائدين من الإصابة.