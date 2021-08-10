/644720/دفن-جثة-عجوز-لقيت-مصرعها-حرقا-أثناء-إعداد-الطعام-في-إمبابة

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة ربة منزل عجوز لقيت مصرعها في إمبابة، بعدما امتدت النيران لملابسها خلال إعداداها وجبة طعام بمطبخ شقتها.

وتبين من خلال التقرير الطبي، أن المتوفية أصيبت بحروق أسفرت عن مصرعها، وتم العثور عليها مفارقة الحياة داخل مسكنها.

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تفاصيل الواقعة

كانت لقيت ربة منزل عجوز مصرعها في إمبابة بالجيزة، حيث امتدت النيران لملابسها خلال إعداداها وجبة طعام بمطبخ شقتها، وأصيبت بحروق أسفرت عن مصرعها، وتم العثور عليها مفارقة الحياة داخل مسكنها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

العثور على جثة عجوز بإمبابة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل عجوز مصابة بعدة حروق داخل مسكنها في إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأتضح من خلال التحريات أن الضحية خلال إعداد وجبة طعام بمطبخ شقتها، امتدت النيران لملابسها وأصيبت بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، أدت إلى وفاتها.

تعاني من أمراض

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الضحية كانت تعاني من أمراض ولم تتمكن من تحمل الإصابة، وعثرت عليها زوجة شقيقها مفارقة الحياة، عندما توجهت للاطمئنان عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.