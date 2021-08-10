/644719/في-ظروف-غامضة---اختفاء-مواطن-بحدائق-القبة

يكثف ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، جهودهم لسرعة كشف لغز وملابسات واقعة اختفاء مواطن فى العقد الثالث من عمره فى ظروف غامضة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إختفاء مواطن في القاهرة

إختفاء مواطن في ظروف غامضة

وكان تلقي قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا باختفاء مواطن اسمه أسامة فرج عبده محمود، مقيم بشارع على حسن متفرع من ترعة القبة بدائرة القسم، وتبين غلق هاتفه المحمول.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ، وفحص علاقات المتغيب، تحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي سياق أخر لقيت ربة منزل عجوز مصرعها في إمبابة بالجيزة، حيث امتدت النيران لملابسها خلال إعداداها وجبة طعام بمطبخ شقتها، وأصيبت بحروق أسفرت عن مصرعها، وتم العثور عليها مفارقة الحياة داخل مسكنها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

العثور على جثة عجوز بإمبابة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل عجوز مصابة بعدة حروق داخل مسكنها في إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأتضح من خلال التحريات أن الضحية خلال إعداد وجبة طعام بمطبخ شقتها، امتدت النيران لملابسها وأصيبت بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، أدت إلى وفاتها.

تعاني من أمراض

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الضحية كانت تعاني من أمراض ولم تتمكن من تحمل الإصابة، وعثرت عليها زوجة شقيقها مفارقة الحياة، عندما توجهت للاطمئنان عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، و اللواء رجب عبد العال، اليوم الأحد، موقع حريق المركب العائم بالزمالك، لتفقد خطوات السيطرة على الحريق، والوقوف على أسباب الحادث