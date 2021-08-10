صور.. تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية هو مشروع قومى ويعتبر أحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال النقل البحرى فى مصر، وتنفيذ المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفى ضوء تبنى وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل فى هذا المجال.

وأشارت إلى أن نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها بلغت 71% وتم الانتهاء من تنفيذ 225 مترا من الرصيف الشمالى فى صورته النهائية من إجمالى 960 مترا وتم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الجنوبى فى صورته النهائية من إجمالى 1000 متر، حيث سيوفر المشروع 1.500 فرصه عمل مباشره وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية العام، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى النصف الأول من 2022.