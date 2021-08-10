صور.. وزير النقل يترأس عمومية القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج أعمـال الشركة عن العام المالى المنتهى فى 30-6-2020 من خلال القوائم المالية وقائمة الدخل عن العام المالى 2019-2020.

بدأ الاجتماع باستعراض اللواء عادل ترك رئيس الشركة القابضة، التحديات التى تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بها وخطة تطوير وتحديث تلك الشركات، وتم تنفيذ توجيهات وزير النقل بالبدء فى تطوير الشركات، كما تم إنشاء مصانع تكميلية داعمه للإنتاج "مصنع إنتاج المواسير الخرسانية، مصنع إضافات الخلطات الخرسانية، مصنع فلنكات جديد، مصنع لوازم الخرسانة سابقة الإجهاد"، وشراء معدات طرق وكبارى جديده لزيادة الإنتاجية الذاتية وتحسين جودة الأعمال بمبالغ تجاوزت 800 مليون جنيه.

وأشار ترك، إلى أن وزير النقل قدم كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية، وإشراك الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى تنفيذ المشروعات الكبرى التى تنفذها الوزارة مثل القطار الكهربائى الخفيف "LRT" السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان والقطار الكهربائى السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح وهو ما كان سببًا مباشرًا لارتفاع أداء الشركة.

وأكد وزير النقل، على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية، وضرورة الاستمرار فى الدخول فى تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكبارى، وكذلك المشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى قطاعات أخرى بالدولة.

ووافقت الجمعية، على تعديل النظام الأساسى للشركة طبقا لأحكام القانون رقم 185 لسنه 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنه 1991 ولائحته التنفيذية.

وأوضح وزير النقل، أن هذه التعديلات تمثل نقلة فى تطوير وتحسين أداء وزيادة ربحية الشركة وتحفيز مجلس الإدارة والعاملين على التطوير.

ولفت إلى أن من أهم التعديلات التى طرأت على النظام الأساسى للشركة الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى، وتوسيع سلطات الجمعية العامة للشركة فيما يتعلق بتقييم الأداء وتغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية فى ضوء نتائج الأعمال.

ومن المقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقا للنظام الجديد فور نشر التعديلات بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية".