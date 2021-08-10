جدة - نرمين السيد - يستضيف المركز الطبى العالمى الخبيرين الإيطاليين، الأستاذ الدكتور أنطونيو اندرياكو رئيس الجمعية الأوروبية لجراحة عظام الأطفال ورئيس قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى ميلانو فى إيطاليا، والأستاذ الدكتور فيدريكو كانافاس رئيس قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى جامعة ليل بفرنسا، وذلك الفترة من (5 – 8 سبتمبر 2021).





وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء يوميًا، عدا يومى الخميس والجمعة، والعطلات الرسمية.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يوم الإثنين من كل أسبوع. وللتواصل: رقم الخط الساخن 16221، وللاستعلام 02/24775902.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبيران فى جراحة عظام الأطفال بالمركز الطبى العالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.