رئيس الوزراء: الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة والاتصالات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، بالإشارة إلى أن الحكومة مهتمة بتنظيم عمل الشركات العاملة فى مجال تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أنه عندما تم الإعلان عن برنامج الإصلاح الهيكلى، أكدت الحكومة أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير وتنمية عدد من القطاعات، يأتى فى مقدمتها قطاعا الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم توجد أولوية فى المرحلة الحالية لتطوير صناعة السيارات وما يتصل بها من تكنولوجيا، فى ضوء ما تشهده هذه الصناعة من طفرة فيما يخص البرمجيات ونظم التشغيل والتحكم.

كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولى، إلى المبادرات التصنيعية التى تقدمت بها الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات للدخول فى هذا القطاع المهم، مشيرا إلى أنه عندما تم عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه على الفور بقيام الدولة بتقديم كل أشكال المساندة والدعم لتلك الشركات، حتى تحقق مصر ميزات نسبية تؤهلها للقيام بدور ملموس فى هذا المجال الواعد.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى الاستماع إلى كافة التصورات المطروحة من جانب مسؤولى الشركات، والتعرف على الجهود التى تبذلها الشركات للنهوض بهذا القطاع.

من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستضم مجمعا متخصصا فى مجال البرمجيات يعمل على استضافة الشركات العاملة فى هذا المجال، مؤكدا أن الدولة ستقدم حوافز لتلك الشركات من أجل حثها على استغلال الفرص المتاحة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرضا لجهود الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات "اتصال"، وهى جمعية أهلية غير هادفة للربح تعمل على نشر الثقافة التكنولوجية وتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات التكنولوجية، وتسعى إلى تطوير هذه الصناعة المهمة لتصبح مصر من بين أفضل الدول المنتجة للتكنولوجيا.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم استعراض مجالات التعاون بين جمعية " اتصال"، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، التى تضمنت رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمويل البحث والتطوير، وبرامج تنمية المواهب فى مجال التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعى، وغيرها، كما تم التطرق إلى أهداف جمعية "اتصال" فى مجال صناعة السيارات بمصر، والتى تضمنت إقامة صناعة سيارات مستدامة، وتنمية البحث والتطوير لخدمة سوق السيارات العالمى.

كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى استخدام البرمجيات فى صناعة السيارات، باعتبار أن البرمجيات تعد محرك الابتكار الأكثر أهمية للأنظمة التقنية بشكل عام، والتى يمكن أن تحقق طفرة ملموسة فى مجال صناعة السيارات.

كما تم التأكيد على أن خدمات البحث والتطوير فى مجال صناعة السيارات من شأنها توفير فرص عمل على المدى القصير والمتوسط، وتحقيق معدل نمو سريع، فى حين أن تطوير المنتج فى هذا المجال سيُسهم فى تعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وتحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.

وفى الوقت نفسه، تم عرض محاور عمل شركة "برايت سكايز"، المتخصصة فى مجال التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، فى مجال صناعة السيارات، التى تضمنت أنظمة توليد القوة ونقل الحركة للمركبات الكهربائية، وهندسة كهرباء وإلكترونيات المركبات.