ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الطقس المتوقع من الثلاثاء إلى الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة. وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. وتشهد بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية نشاط رياح على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

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