/644725/بقيت-يتيمة-من-غيرك-ياأمي-أول-رسالة-من-دنيا-سمير-غانم-للراحلة-دلال-عبدالعزيز

خرجت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم في أول مرة بعد صدمتها بوفاة والدتها الفنانة القديرة دلال عبد العزيز لتوجه رسالة لها مليئة بالكلمات المؤثرة التي تحمل في سجاياها معاني الحزن والأسى.

دوت الخليج يرصد رسالة دنيا سمير غانم لوالدتها الراحلة

نشرت دنيا سمير غانم صورة تجمعها بالفنانة دلال عبد العزيز، وأرفقت عليها تعليق مؤثر كتبت فيه: “ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي..انت علمتيني الرضا و أنا راضية و علمتيني أقول علي كل حاجة "الحمد لله" و أخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك و تعبك كانت "الحمد لله"”.

وتابعت دنيا حديثها لوالدتها: “أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف و مع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم و رسالتكم في الدنيا انا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم و يصبرني.. ربنا يرحمكوا و يسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس”.

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز مساء يوم السبت 7 أغسطس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد:"والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

وشيعت ظهر اليوم الأحد، جنازة الفنانة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

أسباب وفاة دلال عبد العزيز

وكشف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للهيئة الصحية، عن أسباب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وذلك من خلال مكالمة هاتفية أجراها مع «برنامج الستات ما بيعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على قناة Cbc،

قال تاج الدين خلال البرنامج إن تداعيات فيروس كورونا وما نتج عنه من فشل تنفسي وتليفات في الرئة هي سبب وفاة الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، مشيرا إلى أن عانت قبل وفاتها من تليفات كبيرة في الرئة