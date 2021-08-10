/644722/خالد-أنور-ينضم-لأبطال-فيلم-بضع-ساعات-في-يوم-ما

تعاقد الفنان الشاب خالد أنور على بطولة الفيلم الجديد «بضع ساعات في يوم ما»المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم والتي حققت نجاحا كبيرا بطرحها في الأسواق.

دوت الخليج يرصد مشاركة خالد أنور في «بضع ساعات في يوم ما»

وانضم لبطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» بجانب خالد أنور عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنانة مي عمر والفنان أحمد خالد صالح الفنان أحمد حاتم والفنانة عائشة بن أحمد، وتتشابه قصة العمل مع الرواية الأصلية، مع بعض التغييرات التي حدثت في السيناريو لكي تتناسب مع السياق الدرامي.

خالد أنور ينتظر عرض قمر 14 في أكتوبر المقبل

وينتظر النجم خالد أنور عرض فيلمه الجديد «قمر 14»، وحددت الشركة المنتجة لفيلم موعدا مبدئيا لعرضه في السينمات المصرية بشهر أكتوبر المقبل، لينضم الفيلم لقائمة أفلام الموسم الشتوي، ومن المقرر عرضه فيلم «قمر 14» بدور العرض السينمائية في مصر وكافة الدول العربية عقب مشاركته في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى الدولي.

تفاصيل فيلم قمر 14

تدور أحداث فيلم “قمر14” في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

والفيلم من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

وكان قد كشف محمد علاء الشهير بجاميكا عن كواليس فيلم “قمر 14”، قائلا: "نعمل في هدوء تام على المسلسل، الذي يمكن تصنيفه في إطار (الأكشن) والدراما الحديثة السريعة، وقد يكون أول إنتاج من نوعه بهذا الشكل في الشرق الأوسط”.