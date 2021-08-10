/644721/بنك-CIB--باقي-4-أيام-على-مبادرة-الاحتفال-بالشباب-ما-القصة

بنك CIB اعلن عن مبادرة الاحتفال بالشباب تحت رعاية البنك المركزي المصري في بنك CIB خلال الفترة من 1 حتى 15 أغسطس الجاري ، حيث يهدف بنك CIB من خلال المبادرة على تقديم أفضل المنتجات والخدمات البنكية للشباب .

دوت الخليج بنك CIB المنتجات المقدمة من المبادرة حساب التوفير Easy savings المحفظة الذكية من CIB بنك CIB مزايا منتجات المبادرة حساب التوفير Easy savings بدون حد أدنى لرصيد فتح الحساب. عائد سنوي بنسبة 5.25%* يصرف شهريًا على أقل رصيد بالحساب خلال الشهر. بدون رسوم فتح الحساب. بدون حد أدنى للاحتفاظ بالحساب. الرسوم الإدارية السنوية 50 جنيه. إصدار بطاقة خصم مباشر للاستماع بالخدمات البنكية عبر المنصات الرقمية. جميع المعاملات البنكية تتم من خلال قنوات CIB الإلكترونية والمنصات الرقمية و/أو ماكينات الصراف الآلي. بنك CIB مزايا منتجات المبادرة المحفظة الذكية من CIB شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال". استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر. سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه) وشحن رصيد التليفون المحمول والتبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية وغيرها. إصدار بطاقة أونلاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت. تعزيز الشمول المالي بين الشباب المصري أولويتنا! برجاء زيارة أقرب فرع من فروع CIB للاستفادة من المبادرة.

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