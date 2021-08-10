/644717/هل-سينضم-ميسي-لباريس-سان-جيرمان-أم-يقلب-برشلونة-الطاولة-ويجدد-تعاقده

كان من المقرر أن يذهب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أمس الإثنين، إلى مقر الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، من أجل إتمام التعاقد وإجراء البرغوث الأرجنتيني للكشف الطبي، ولكن تغير مسير المفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تدخل فريق برشلونة في المفاوضات من جديد.

ويستعرض دوت الخليج أخر تطورات موقف ليونيل ميسي من الرحيل إلى باريس سان جيرمان، والبقاء في فريق برشلونة.

تغير مسار التفاوضات

فجر برنامج “لابورتيرا”، الذي يبث عبر شبكة “بيفيتي” الكاتالونية، مفاجأة من العيار الثقيل صباح اليوم، حيث أكد أن فريق برشلونة تدخل في المفاوضات مع ميسي مجددا، من أجل البقاء في الفريق الكتالوني.

وكتبت الصفحة الرسمية للبرنامح عبر تويتر: “أن خيار بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة لم يعد مستبعداً تماماً، إذ ينوي النادي تقديم عرض أخير له لإبقاء النجم الأرجنتيني، ويتولى المدير التنفيذي للنادي فيران ريفيتر تلك المهمة”.

وبالرغم من تأكيد البرامج الكتالونية تقديم فريق برشلونة بعرض لميسي، إلا أن الصحف الأسبانية أكدت على عدم تلقي اللاعب أي عرض رسمي من قبل فريق برشلونة.

ومن المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم، وبناء على ذلك سيتضح موقف ليونيل ميسي من قبل فريقي برشلونة وباريس.

ميسي وباريس سان جيرمان

أعلن ليونيل ميسي رحيله بشكل نهائي عن فريق برشلونة، من خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأحد في نادي الكامب نو، وذلك من أجل توديع جماهير الفريق الكتالوني.

وكان من المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد المؤتمر مباشرة إلا أنه قرر تأجيله إلى اليوم الإثنين.

تعليق ميسي عن تعاقده مع باريس

علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق، على الأنباء التي انتشرت حول تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويستعرض دوت الخليج تعلسق ميسي حول انضمامه للفريق الفرنسي:

قال ميسي عن أنباء انضمامه لباريس: “لم أوقع حتى الأن لفريق باريس سان جيرمان، ولكنه من الأندية المقترحة والتي قد أنضم إلى صفوفهم خلال الفرة القادمة”.

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