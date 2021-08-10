وزارة الصحة: لقاح جونسون أثبت فعالية فى الوقاية من الإصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح "جونسون أند جونسون" أثبت فعالية فى الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط ولا يتطلب جرعات مُعززة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة، مطالبا المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة، لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

وتابع : لقاح "جونسون أند جونسون" سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لـ تطعيم المسافرين للخارج بلقاحات فيروس كورونا، والتي يبلغ عددهم 126 مركزا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.