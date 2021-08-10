فيديو.. وزير الأوقاف ينشر ابتهالا جديدا للزهراء لايق

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطع فيديو يتضمن ابتهالا جديدا للزهراء لايق، بأكاديمية الأوقاف الدولية.





وقالت الزهراء فى ابتهالها: "أمة محمد بالملايين فى حضرة المختار الزين، برؤيته الغالية طايرين وبيشكروا المولى فى علاه، الله الله الله". وتابعت: "واقف على الحوض الهادى، الله الله، وأنا فى وقتى وميعادى، الله الله، فرحان بعملى وبنادى اشفعلى أنول العفو من الله، يا حبيبى يا رسول الله".

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