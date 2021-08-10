صور.. رئيس جامعة عين شمس يختبر أول ممرضة آلية من تنفيذ فريق بكلية الحاسبات

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا و البحوث وأ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة وأ.د. وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى، اختبار أول روبوت "ممرضة آلية" من تنفيذ فريق بحثى من كلية الحاسبات والمعلومات، ويحمل اسم (شمس).





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