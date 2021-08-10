بيان مهم من الأرصاد حول أمطار جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - نفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تم تداوله مؤخرا فى وسائل الإعلام من بعض الجهات، بشأن الأمطار التى سقطت على مدينتى حلايب وشلاتين وجنوب البلاد، بأنها تعد تغيرات مناخية ولن تتكرر إلا هذا العام والعام الماضى فقط.





وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن ما تم تداوله خطأ تماما وعارى من الصحة، مؤكدة أن سقوط الأمطار ظاهرة طبيعة وعادة ما تحدث وتتكرر فى هذا الوقت من كل عام . وأشارت الأرصاد، إلى أن هذه الحالة تتكرر تبعا لتقدم الفاصل المدارى شمالًا، منوهة إلى أن الفاصل المدارى هو خط وهمى يتحرك مع الحركة الظاهرية للشمس جنوبا وشمالا حتى يصل أقصى مدى له خلال فصل الصيف عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان عند أسوان، لذلك من الطبيعى أن يصل تأثير الفاصل المدارى حاملا معه رطوبته وحرارته العالية إلى تلك المناطق الجنوبية من مصر مكونا سحبا مطيرة يصاحبها ضربات البرق والرعد، وإذا زادت سرعات الرياح الجنوبية أدى ذلك إلى مزيد من إثارة الرمال وتكون العواصف الرملية، وتعتبر هذه الظواهر طبيعية خلال هذا الوقت من العام تختلف شدتها من حيث القوة والضعف تبعا للتغيرات المناخية.

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