اليوم.. آخر موعد للتقديم لبرنامج المنح الجامعية من الوكالة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، أن آخر موعد للتقديم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو اليوم 10 أغسطس 2021، وقبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.





وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن البرنامج يقدم منحا دراسية لـ 140 طالب وطالبة من خريجى الثانوية العامة، من جميع محافظات مصر فى العام الدراسى الجامعى 2021-2022 للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس فى عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة. وتابعت: إذا لم تملأ كل البيانات المطلوبة فى استمارة التسجيل بعد، فيرجى التأكد من إكمال البيانات وإتمام التسجيل وإرسال الاستمارة.

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