/644716/تشكيل-الزمالك-المتوقع-أمام-الاتحاد-السكندرى

يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري بملعب الإسكندرية الدولي، تقام بينهما لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

التشكيل المتوقع للزمالك

في حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز

خط الهحوم: أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري.

في حراسة المرمي: محمد صبحي صبري رحيل - السيد سالم - محمود رزق - عمار حمدي أحمد نبيل مانجا - مروان عطية محمد الصباحي - خالد الغندور - فوزي الحناوي خالد قمر.

مواعيد مباريات الزمالك

وتتبقى لنادي الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري، حيث ينتهي أحد يومي 26 أو 27 أغسطس.

وفي الجولة الـ29، يواجه الزمالك الاتحاد السكندري، يوم 10 أغسطس، باستاد الإسكندرية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الإسماعيلية، يوم 14 أغسطس، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ31 تشهد مواجهة بين الزمالك ووادي دجلة، يوم 17 أغسطس، باستاد القاهرة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.وفي الجولة الـ32، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 20 أغسطس، باستاد السويس الجديد، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ33 يواجه فيها الزمالك الإنتاج الحربي، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد القاهرة.

ويختتم الزمالك مبارياته بالجولة الـ34 عندما يواجه البنك الأهلي، أحد يومي 26 أو 27 أغسطس، باستاد بتروسبورت.

يذكر أن جميع مباريات الدوري المصري تُبث عبر قنوات "أون تايم سبورتس" التي تمتلك حقوق بث المسابقة بشكل حصري.

يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، معسكر إعداده المغلق الذى أقيم منذ 21 يوليه الماضى فى برج العرب بالإسكندرية، وذلك عقب مواجهة الاتحاد السكندرى التى ستقام اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى، لاسيما أن الفريق بعدها سيتوجه إلى الإسماعيلية من أجل مواجهة الدراويش لتصبح مواجهة زعيم الثغر هي الأخيرة في معسكر الزمالك ببرج العرب.