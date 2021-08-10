عبد العاطى يزور أسوان لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والرى

- الإطمئنان على أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالي ، ومتابعة أعمال تأهيل خزان اسوان القديم

- متابعة مشروعات تأهيل الترع والرى الحديث وتطوير المركز الثقافى الأفريقى بمتحف النيل بأسوان

فى إطار الجولات الميدانية بمختلف المحافظات .. قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يرافقه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير بزيارة لمحافظة أسوان لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

والتقى الدكتور عبد العاطى بالسيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير ، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة والعمل على نهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وقام الدكتور عبد العاطى بتفقد والإطمئنان على أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالي ، ومتابعة تقدم أعمال التأهيل الجارية لخزان اسوان القديم.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي ، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حالياً وتغيير نظام التحكم في بواباته لإستخدام النظام الإلكتروني بديلاً عن النظام اليدوي ، كما تفقد الدكتور عبد العاطى مفيض خزان أسوان ومحطتي الكهرباء الملحقة بالخزان.

كما تابع الدكتور عبد العاطى مع مسئولي الري بمحافظة أسوان خطط ومعدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع بأسوان ، موجهاً بزيادة معدلات التنفيذ ومراعاة ضبط الجودة.

ومن المقرر قيام الدكتور عبد العاطى بزيارة لعدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذ أنظمة الري الحديث بأقل تكلفة واعلي كفاءه ، ولقاء عدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.

كما قام الدكتور عبد العاطى بزيارة المركز الثقافى الأفريقى بمتحف النيل بأسوان والمسرح المكشوف الملحق به لتفقد أعمال التطوير التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ، والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.