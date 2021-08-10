أحمد كريمة: تصوير جسد الميت محرم فى جميع الشرائع

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على السلوكيات الخاطئة لبعض الصحفيين فى تصوير جنازات المشاهير، والتى كانت آخرها فى جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.





وقال خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن تصوير جثمان الميت أثناء دفنه شيء محظور تماما فى جميع الشرائع السماوية والوضعية، مشيرًا إلى أن هذا ما أخذ به الدستور المصرى السارى حاليًا. وأضاف الدكتور أحمد كريمة: "هناك حالة استثنائية واحدة لتصوير جسد الميت، يقدرها أساتذة الفقه بجامعة الأزهر ودار الإفتاء المصرية، تتعلق بالشق الجنائى للطبيب الشرعى، وذلك لما تقتضيه الضرورة، وفيما عدا ذلك فإنه لا يجوز الاعتداء على حرمات الميت".

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