وزير الرى يزور أسوان للاطمئنان على أعمال الصيانة لمنشآت السد العالى

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، يرافقه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، محافظة أسوان، لمتابعة مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.





والتقى الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، بأشرف عطية محافظ أسوان، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التى تنفذها الوزارة بالمحافظة والعمل على نهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وقام الدكتور عبد العاطى بتفقد والاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالى، ومتابعة تقدم أعمال التأهيل الجارية لخزان أسوان القديم.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالى، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حالياً وتغيير نظام التحكم فى بواباته لاستخدام النظام الإلكترونى بديلاً عن النظام اليدوى، كما تفقد الدكتور عبد العاطى مفيض خزان أسوان ومحطتى الكهرباء الملحقة بالخزان، كما تابع مع مسؤولى الرى بمحافظة أسوان خطط ومعدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع بأسوان، موجهاً بزيادة معدلات التنفيذ ومراعاة ضبط الجودة.

ومن المقرر قيام الدكتور عبد العاطى بزيارة لعدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذ أنظمة الرى الحديث بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، ولقاء عدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.

كما زار الدكتور عبد العاطى، المركز الثقافى الأفريقى بمتحف النيل بأسوان والمسرح المكشوف الملحق به لتفقد أعمال التطوير التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الإفريقى والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الإفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التى تحكى تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.