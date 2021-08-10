/644713/قبل-مواجهة-اليوم-تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الزمالك-والاتحاد-السكندري

يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري بملعب الإسكندرية الدولي، في قمة كلاسيكية تقام بينهما لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسبق أن التقى الفريقان من قبل في 121 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، حقق الزمالك الفوز في 77 مباراة، في حين فاز الاتحاد في 13 لقاء، وتعادل الفريقان في 31 مباراة.

وأحرز أبناء ميت عقبة 208 أهداف في مرمى زعيم الثغر.. بينما تلقت شباك الزمالك 77 هدفاً من الفريق السكندري.

ويعتلي جمال عبد الحميد قائمة هدافي المواجهات بين الفريقين، بـ7 أهداف بالتساوي مع محمد دياب العطار لاعب الاتحاد، بنفس الرصيد من الأهداف.

ويحتل الفريق الأبيض وصافة ترتيب جدول الدوري بفارق الأهداف برصيد 64 نقطة، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة. وكان الزمالك قد اختتم تدريباته اليوم الاثنين على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري.

مواعيد مباريات الزمالك

وتتبقى لنادي الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري، حيث ينتهي أحد يومي 26 أو 27 أغسطس.

وفي الجولة الـ29، يواجه الزمالك الاتحاد السكندري، يوم 10 أغسطس، باستاد الإسكندرية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الإسماعيلية، يوم 14 أغسطس، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ31 تشهد مواجهة بين الزمالك ووادي دجلة، يوم 17 أغسطس، باستاد القاهرة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.وفي الجولة الـ32، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 20 أغسطس، باستاد السويس الجديد، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ33 يواجه فيها الزمالك الإنتاج الحربي، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد القاهرة.

ويختتم الزمالك مبارياته بالجولة الـ34 عندما يواجه البنك الأهلي، أحد يومي 26 أو 27 أغسطس، باستاد بتروسبورت.

يذكر أن جميع مباريات الدوري المصري تُبث عبر قنوات "أون تايم سبورتس" التي تمتلك حقوق بث المسابقة بشكل حصري.

يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، معسكر إعداده المغلق الذى أقيم منذ 21 يوليه الماضى فى برج العرب بالإسكندرية، وذلك عقب مواجهة الاتحاد السكندرى التى ستقام غدا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.