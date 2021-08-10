الأهلي يتوجه للإسكندرية اليوم استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

/644712/الأهلي-يتوجه-للإسكندرية-اليوم-استعدادا-لمواجهة-الإسماعيلي-في-الدوري

يختتم فريق الأهلى اليوم الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة الإسماعيلى غدا الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يخوض ألفريق الأحمر مرأنه على ملعب مختار التتش قبل الدخول فى معسكر استعدادا لمواجهة الدرأويش الصعبة غدا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم الأخيرة ضد سيراميكا ، من أجل تفادى الوقوع فيها خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بدءا من مباراة الإسماعيلى يوم الأربعاء المقبل فى الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

ويتوجه فريق الأهلى إلى الإسكندرية مساء اليوم للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى المبارة التى يرغب ألفريق الأحمر فى حصد نقاطها الثلاث لضمان الاستمرار على صدارة الدوري.

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طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

واشتكى طاهر محمد طاهر من كدمة في القدم، وفضل الجهاز الفني منحه الوقت الكافي للتعافي قبل المشاركة في المران الجماعي.

واستأنف الأهلي مرانه اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، عقب مباراة سيراميكا الماضية، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وعقد المدير الفني للأهلي جلسة سريعة مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش مران أمس، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين العائدين من الإصابة.