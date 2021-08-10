/644711/اتحاد-الكرة-يرسل-أسماء-الأندية-المشاركة-في-بطولات-أفريقيا-للكاف-تفاصيل

ترسل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، أسماء الأندية المصرية التي تشارك في النسخة الجديدة من البطولات الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خاصة أن اليوم هو الموعد النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في النسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، على أن يشارك النادي المصري في الكونفدرالية بوصفه صاحب المركز الثالث حاليا.

جاء ذلك بعدما استقرت اللجنة على اعتماد ترتيب الأندية في الجدول قبل آخر موعد لارسال القائمة غدا الثلاثاء وهو أخر موعد لارسال أسماء الأندية وفقا لقرار الكاف.

يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري بملعب الإسكندرية الدولي، في قمة كلاسيكية تقام بينهما لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الزمالك

وتتبقى لنادي الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري، حيث ينتهي أحد يومي 26 أو 27 أغسطس.

وفي الجولة الـ29، يواجه الزمالك الاتحاد السكندري، يوم 10 أغسطس، باستاد الإسكندرية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الإسماعيلية، يوم 14 أغسطس، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ31 تشهد مواجهة بين الزمالك ووادي دجلة، يوم 17 أغسطس، باستاد القاهرة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.وفي الجولة الـ32، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 20 أغسطس، باستاد السويس الجديد، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ33 يواجه فيها الزمالك الإنتاج الحربي، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد القاهرة.

ويختتم الزمالك مبارياته بالجولة الـ34 عندما يواجه البنك الأهلي، أحد يومي 26 أو 27 أغسطس، باستاد بتروسبورت.

يذكر أن جميع مباريات الدوري المصري تُبث عبر قنوات "أون تايم سبورتس" التي تمتلك حقوق بث المسابقة بشكل حصري.

يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، معسكر إعداده المغلق الذى أقيم منذ 21 يوليه الماضى فى برج العرب بالإسكندرية، وذلك عقب مواجهة الاتحاد السكندرى التى ستقام غدا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى، لاسيما أن الفريق بعدها سيتوجه إلى الإسماعيلية من أجل مواجهة الدراويش لتصبح مواجهة زعيم الثغر هي الأخيرة في معسكر الزمالك ببرج العرب.