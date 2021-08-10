مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاءالعديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهات الدور التمهيدي بجوري ابطال افريقيا، بالإضافة إلى مواجهة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة لودوجوريتس رازجراد بلغاريا أمام فريق أولمبياكوس اليونان الساعة 8 مساء

تقام مباراة موناكو فرنسا أمام فريق سبارتا براج التشيك الساعة 8 مساء

تقام مباراة سبارتاك موسكو روسيا أمام فريق بنفيكا البرتغال الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام مباراة غزل المحلة أمام فريق وادي دجلة في تمام الساعة 7 مساء

تقام مباراة مصر المقاصة أمام فريق سيراميكا الساعة 7 مساء

تقام مباراة الاتحاد السكندري أمام فريق الزمالك الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الزمالك

وتتبقى لنادي الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري، حيث ينتهي أحد يومي 26 أو 27 أغسطس.

وفي الجولة الـ29، يواجه الزمالك الاتحاد السكندري، يوم 10 أغسطس، باستاد الإسكندرية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الإسماعيلية، يوم 14 أغسطس، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ31 تشهد مواجهة بين الزمالك ووادي دجلة، يوم 17 أغسطس، باستاد القاهرة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.وفي الجولة الـ32، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 20 أغسطس، باستاد السويس الجديد، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ33 يواجه فيها الزمالك الإنتاج الحربي، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد القاهرة.

ويختتم الزمالك مبارياته بالجولة الـ34 عندما يواجه البنك الأهلي، أحد يومي 26 أو 27 أغسطس، باستاد بتروسبورت.

يذكر أن جميع مباريات الدوري المصري تُبث عبر قنوات "أون تايم سبورتس" التي تمتلك حقوق بث المسابقة بشكل حصري.

يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، معسكر إعداده المغلق الذى أقيم منذ 21 يوليه الماضى فى برج العرب بالإسكندرية، وذلك عقب مواجهة الاتحاد السكندرى التى ستقام غدا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى، لاسيما أن الفريق بعدها سيتوجه إلى الإسماعيلية من أجل مواجهة الدراويش لتصبح مواجهة زعيم الثغر هي الأخيرة في معسكر الزمالك ببرج العرب.

واستقر باتريس على استمرار أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق فى قائمة الفريق خلال المباريات المقبلة الخاصة بحسم لقب الدورى، بعدما ظهر بصورة جيدة فى معسكر الفريق ببرج العرب مما أدى إلى إشراكه فى الشوط الثانى أمام غزل المحلة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدورى، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، وشهدت مشاركة أيمن حفنى لأول مرة مع قلعة ميت عقبة هذا الموسم.