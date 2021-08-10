بالصور.. تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة ٥٥-...

1. مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية هو مشروع قومي ويعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر

2. تنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.

3. بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 71% و تم الانتهاء من تنفيذ 225متر من الرصيف الشمالي في صورته النهائيه من اجمالي 960 متر و تم الانتهاء من تنفيذ 100متر من الرصيف الجنوبي في صورته النهائية من إجمالي1000 متر

4. سيوفر المشروع 1500 فرصه عمل مباشره وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة،

5. من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية العام، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في النصف الأول من 2022.