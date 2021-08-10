الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة نهارا .. والعظمى بالقاهرة 39

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء، وطقس معتدل ليلا على شمال ووسط الجمهورية، مائل للحرارة على جنوب الجمهورية والبحر الأحمر.





ويؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية على شمال الجمهورية وصولا لشمال الصعيد إلى مزيد من الشعور بحرارة الأجواء. وتسود أجواء مشمسة متوقعة على معظم أنحاء الجمهورية، يتخللها ظهور لبعض السحب المنخفضة صباحا على شمال الجمهورية، بينما تظهر بعض السحب الركامية على أجزاء من جنوب الجمهورية. وبالنسبة لحركة الرياح، فتكون شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على منطقة خليج السويس والبحر الأحمر بالإضافة إلى شمال غرب البلاد. وتتكون الشبورة المائية صباحا على شمال الجمهورية تكون كثيفة على شمال ووسط الجمهورية. وعن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات اليوم: القاهرة 39/25 الإسكندرية 33/26 مرسى مطروح 32/26 السلوم 34/26 دمياط 34/25 بورسعيد 32/27 العريش 33/26 الزقازيق 40/24 طنطا 40/24 شبين الكوم 40/24 بنها 40/25 المنصورة 39/24 كفر الشيخ 39/24 دمنهور 38/25 المحلة الكبرى 40/24 العاشر من رمضان 38/25 الإسماعيلية 38/25 السويس 37/27 الفيوم 38/25 بنى سويف 38/26 المنيا 38/26 أسيوط 39/27 سوهاج 39/27 قنا 42/29 الأقصر 41/28 أسوان 42/31 رأس سدر 37/26 شرم الشيخ 39/31 سانت كاترين 32/19 الغردقة 37/31 مرسى علم 38/29 شلاتين 39/31 أبو رماد 38/32 حلايب 39/32 رأس حدربة 40/32

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