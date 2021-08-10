أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة.. تسير شركة "مصر للطيران" 70 رحلة جوية دولية وداخلية؛ لنقل 8618 راكبا لوجهات مختلفة.

القاهرة.. تنظم وزارة الأوقاف المصرية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوة للرأى بعنوان: "من دروس الهجرة النبوية: حسن التخطيط".

الجيزة.. تنظم مديرية التربية والتعليم بالجيزة حفل ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسى 2020-2021 بقاعة التربية الفنية بمدرسة السعيدية تحت شعار (الجيزة تبدع.. الجيزة تبتكر).

الإسكندرية.. تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال متحف الآثار، بالتعاون مع مركز زاهى حواس للمصريات، عددا من الدورات العلمية التفاعلية (عبر الإنترنت)، وذلك فى إطار خطة المتحف والمركز للموسم الثقافى الجاري، لكل من طلاب وخريجى أقسام التاريخ والآثار والإرشاد السياحى والمهتمين بمجال الدراسات الأثرية.

القاهرة.. يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور خالد سرور، معرض (بنات أفكاري) للفنانة التشكيلية الدكتورة ماجدة علي، فى السابعة مساءً، فى قاعة الباب سليم بمتحف الفن المصرى الحديث بدار الأوبرا المصرية.