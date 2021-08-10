محافظ البحر الأحمر: الرئيس السيسى له الدور الأكبر فى استئناف حركة السياحة

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن هذا نتاج لمجهود الدولة بالكامل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان على اتصال دائم مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وأضاف عمرو حنفى، أنه كان هناك متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لرفع الكفاءة والاستعدادات لحركة السياحة بصفة عامة والروسية بصفة خاصة، إضافة إلى التنسيق بينه وبين وزراء السياحة والصحة والطيران المدنى، ثم الاجتماعات الأمنية التى عقدت على مستوى الدفاع والداخلية وبعض الجهات السيادية.
وتابع المحافظ: "الفترة المقبلة ستشهد استقبال خمس رحلات أسبوعية على الخطوط الروسية وأربع رحلات أخرى على شركة مصر للطيران.. ومنذ أول يوليو الماضى تستقبل مختلف وجهات محافظة البحر الأحمر ستة آلاف سائح من بلدان مختلفة غير روسيا مثل أوكرانيا وصربيا وفرنسا ومن جنسيات أخرى متنوعة".
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