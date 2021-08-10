صور- بعد استجابة الرئيس.. الصحة تبدأ نقل الطفلة مريم لمعهد ناصر

جدة - نرمين السيد - كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتحرك الفورى لبدء مرحلة علاج الطفلة مريم أحمد كيلانى، المقيمة بنزلة العرين بمركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، وتبلغ من العمر 6 سنوات، وتعانى من مشكلة تساقط الشعر منذ طفولتها، والذى يعرضها للتنمر، ويؤدى لسوء حالتها النفسية.





ويأتى ذلك بعدما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمناشدة والد الطفلة، وذلك فى لفتة إنسانية من القيادة السياسية. وعلى الفور قام فريق طبى من مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية على رأسهم مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بالتوجه لمنزل الطفلة مريم، وتوقيع الكشف الطبى المبدئى عليها، ونقلها بسيارة الإسعاف إلى معهد ناصر بالقاهرة مساء الإثنين، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للطفلة، بعد اتخاذ القرار المناسب للعلاج. وقدمت والدة الطفلة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على هذه الاستجابة السريعة، والتحرك مباشرة للبدء فى علاج ابنتها، معربه عن سعادتها البالغة هى ابنتها وجميع أفراد الأسرة، فور تلقيها مكالمة هاتفية باستجابة فخامة الرئيس لعلاج مريم.

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