نائب محافظ القاهرة : الانتهاء من 66 عقارا بمنطقة عزبة أبو قرن

جدة - نرمين السيد - قالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم، مساء الإثنين، إن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبو قرن بحى مصر القديمة أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من 66 عقارًا، تتضمن 53 عقارًا تم هدمها كليا و13 عقارًا تم إخلاؤها تمهيدًا لإزالتها بشكل نهائي.





وأوضحت، أنه تم تسليم 142 مستحقا لوحدته الجديدة المجهزة بمشروع "معًا" بحى السلام، ليخرج قاطنى هذه العشوائيات التى كانت تمثل خطورة على حياتهم إلى إشراقة أمل تبشر بتحقيق أحلامهم والتمتع بحياة كريمة متوفر بها جميع الخدمات.

وأكدت نائب المحافظ فى بيان لها، على تكثيف الجهود والمضى قدما فى أعمال الإزالة بشكل آمن ومنظم حتى يحصل المستحقون على وحداتهم الجديدة المجهزة والبديلة عن مساكنهم بالمنطقة العشوائية الجارى إزالتها بعزبة أبو قرن، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية التى وضعتها الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة ولتحسين جودة حياة المواطن وتوفير حياة كريمة وآمنة بمجتمع راقٍ ومتحضر.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن البديل أصبح أكثر من رائع من خلال تجمع سكنى بمشروع "معًا" بحى السلام أول، والذى يصل حجم ما يوفره هذا المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 4416 وحدة سكنية، كما يتوفر به جميع الخدمات المقدمة بشكل حضاري، ومنها المركز الطبي، والملاعب، ودور الحضانة، والمحال التجارية، إلى جانب تشغيل بعض الورش التى تم تشطيبها، وتنفيذ وحدات صحية داخل عمارات المشروع لخدمة السكان المستحقين، مع إقامة ملاعب لخدمة الشباب وأبناء القاطنين، بالإضافة إلى استغلال وحدات سكنية فى الأدوار الأرضية بالعمارات فى إقامة حضانات للأطفال، واستغلال عدد من الورش المقامة كمحال لتوفير خدمات للسكان، مثل المخابز والسوبر ماركت ومحال الخضر والفاكهة.