الأرصاد : لا يوجد تغيرات جوهرية فى درجات الحرارة الأيام القادمة

جدة - نرمين السيد - وقالت إنه من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية هذا الأسبوع، لا يوجد تغيرات جوهرية تذكر على درجات الحرارة مع احتمال أن تنخفض الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين خلال يومى الخميس والجمعة.

وتابع: "تستمر هذه الأجواء خلال الأسبوع القادم مع توقعات أن تنخفض الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاثة درجات من بعد منتصف الأسبوع القادم".

وأكدت أن أهم ما يميز الطقس من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة هو النشاط المتوقع للرياح الشمالية الغربية على أغلب أنحاء البلاد فى ساعات ما بعد الظهر تعمل على تلطيف الأجواء وتكون ذات هبات نشطة ومثيرة لبعض الرمال والأتربة على محافظة مطروح وخليج السويس وجنوب شرق مصر مثلث حلايب وشلاتين .