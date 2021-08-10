جدة - نرمين السيد - وقالت إنه من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية هذا الأسبوع، لا يوجد تغيرات جوهرية تذكر على درجات الحرارة مع احتمال أن تنخفض الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين خلال يومى الخميس والجمعة.
وتابع: "تستمر هذه الأجواء خلال الأسبوع القادم مع توقعات أن تنخفض الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاثة درجات من بعد منتصف الأسبوع القادم".
وأكدت أن أهم ما يميز الطقس من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة هو النشاط المتوقع للرياح الشمالية الغربية على أغلب أنحاء البلاد فى ساعات ما بعد الظهر تعمل على تلطيف الأجواء وتكون ذات هبات نشطة ومثيرة لبعض الرمال والأتربة على محافظة مطروح وخليج السويس وجنوب شرق مصر مثلث حلايب وشلاتين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد : لا يوجد تغيرات جوهرية فى درجات الحرارة الأيام القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.