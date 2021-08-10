الأنبا أرسانيوس يقدم درع مطرانية الوادى الجديد لمدير المنطقة الأزهرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد عبدالعظيم مدير الإدارة العامة لمنطقة الوادى الجديد الأزهرية ووفد من المنطقة.





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