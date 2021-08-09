بعنوان «مكهرب»..مروان موسى يطرح الأغنية الدعائية لفيلم «موسى»

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دوت الخليج يرصد الأغنية الدعائية لفيلم «موسى»

وتولي غناء الأغنية الدعائية لفيلم «موسى» مطرب الراب الشهير مروان موسى، والتي أتت بعنوان «مكهرب»، وكان من المقرر طرحها أمس؛ ولكن تم تأجيلها حدادًا على روح الفنانة دلال عبد العزيز التي توفيت يوم أول أمس السبت بسبب فيروس كورنا المستجد

وتقول كلمات أغنية «مكهرب» : “موسى في المبنى مشكلة.. موسى من نظرة حجمك.. موسى عملاق مش قدنا.. شكلي هحتاج أفهمك موسى بيظهر مثلًا مرة في الشهر.. موسى واقف بين السما والأرض.. موسى انتحس بس رمى الظهر.. موسى واقف على الجبل صقر موسى موسى إنت فين جاي اديني دقيقتين”.

تفاصيل فيلم موسى

وكان قد قرر صناع فيلم «موسى»مؤخرا عرض العمل في السينمات ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى المقبل، ولكن لأسباب متعلقة بعدم انتهاء الجرافيك الخاص بالعمل، فتم تأجيل العرض ليوم 11 أغسطس الجاري.

ويعد فيلم «موسى» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، وتدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته، والإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عاما كاملا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم الصيف الحالي في تجربة جديدة على السينما المصرية.

ويشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.