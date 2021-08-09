/644703/العمالة-غير-المنتظمة-بأولويات-حماة-الوطن-ندوة-موسعة-لأمانة-العمال-بالحزب-والأعضاء- مشوفناش-حد-طبطب-على-العامل-المصري-مثلما-فعل-الرئيس-السيسي

شهدت أحد فنادق القاهرة، مساء الاثنين، ندوة موسعة لأمانة العمال بحزب حماة الوطن، تحت رعاية الفريق جلال الهريدي، وذلك بعنوان« مستقبل العمالة غير المنتظمة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

وقال الفريق أسامة الجندي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن أن ملف العمالة غير المنتظمة يهم فئة كبيرة من المجتمع ، مشيرا إلي أن حزب حماة الوطن يهدف دائما إلى مناقشة المشاكل ووضع حلول لها.

وأوضح أنه سيكون هناك توصيات من الحزب حول ملف العمالة غير المنتظمة تكون ضامنه وشامله وتستهدف معالجة مشاكله كما وجه التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد ، لافتا إلى أنه مع بداية هذا العام نسعى جميعا لتحقيق التنمية الشاملة ومعالجة المشاكل من أجل رقي البلاد .

حزب حماة الوطن والعمالة غير المنتظمة

من ناحيته قالت النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أنه ليس الرجال فقط من تأثروا بجائحة كورونا في أعمالهم ولكن المرأة أيضا تضررت بشكل كبير وتكبدت العديد من الأذى، مؤكدا أنه تم فتح باب التدريب بالمجان من خلال حزب حماة الوطن لتدريب السيدات وتأهيلهم بعد فقد عملهم، لافتة إلي أن هناك بعض البنوك وافقوا على إعطاء السيدات قروض بفترات سداد ميسرة من أجل إقامة مشروعات لهم تقوم بضمان حياة كريمة لهم ومن ثم يقوموا بسداد القروض من قبل مجهوداتهم وأكدت على أن السيدات هم نصف المجتمع وبالتالي هم لهم حق الدعم ايضا، من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

وقال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ، أن أعداد قواعد بيانات فئة العمالة غير المنظمة خطوة في غاية الأهميه، حيث تساهم في توفير الرعاية المطلوبه لهم سواء صحية أو اجتماعية.

وأضاف أن الرئيس اهتم بهذه الفئة بشكل كبير، حيث قام بوضع فكرة الاهتمام بالإنسان المصري في مقدمة أولوياته، مشيرا إلى أن الندوة حزب حماة الوطن جاءت لإلقاء الضوء على زيادة الاهتمام بالإنسان المصري وجميع المواطنين بما فيهم العمالة غير المنظمة التي لها حق كبير عند الدولة.

وأشار إلى أن الدولة لعبت دور كبير في القضاء على أزمة الهجرة غير الشرعية، والتي كانت متزايدة بشكل كبير قبل ذلك، لكن تم العمل على القضاء عليها مشيدا بجهود وزارة الهجرة.

وقال النائب خالد عيش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أنه تم النظر للعمالة الغير المنظمة بشكل كبير من خلال توفير الدعم والرعاية لهم وضمان حقوقهم التي كفلها الدستور.

وقال عيش أنه يقع على عاتق الأحزاب السياسية دور كبير أيضا في هذا الشأن، مطالبا بأن يكون هناك رؤية وخطط متكاملة ترتقي باوضاعهم حتى يكون لديهم القدرة في العيش بحياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة أن يكون هناك تشجيع لفكرة تحويل العمالة غير المنتظمة الى منتظمة، وان يتم العمل على هذا الأمر بشكل كبير .

وقال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الاسكندرية، أن العمالة غير المنتظمة عندما تتعرض لحادث أو مشكلة صحية، تعاني بشكل كبير من الازمات والمشاكل، وهذا الأمر جعل الدولة تفكر في الموضوع من احل إسناد هذا الشخص.

دوت الخليج يرصد ندوة حزب حماة الوطن بشأن العمالة غير المنتظمة

وأوضح انه تم عمل شهادات امان لهذه الفئة، ولمن لم يكون هناك إقبال من فئة العمالة على هذه الشهادات لذلك لم يكتمل هذا الأمر .

ولفت إلى أن قانون التأمين الصحي نص على أن كل من يحمل الجنسية المصرية سوف يكون له الحق في العلاح، وبالتالي تم ضمان العلاج مجانا لهذه الفئة، لافتا إلي أن الدولة وفرت الامان لهذه الفئة من خلال قانون التأمين الصحي والاجتماعي .

قال محسن عليوة القيادي العمالي، أن العمالة غير منتظمة لها حقوق كفلها لها الدستو،د المصري، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه عناية خاصة بهم وقام بعمل بتوجيهاتل تسجيلهم وعمل قواعد بيانات لهم .

وطالب عليوة بضرورة وضع آليات لعمل خطة إنقاذ للعمالة غير منتظمة من أجل أن يعيشوا حياة كريمة التي تسعى القيادة السياسية لتوفيرها، لافتا إلي أن العامل المصري عندما يجد من يحنو عليه يقدم الغالي والنفيس لمصر.

واختتم :" مالقتش حد طبطب على العامل المصري مثلما فعل الرئيس السيسي" .