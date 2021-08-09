بالدقائق والثواني.. مواعيد انطلاق وختام الدوريات الأوروبية الكبرى «البيج فور»

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تنطلق منافسات الموسم الكروى الجديد 2021-2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى "بيج فور" في شهر أغسطس الجاري، حيث تختلف مواعيد المباريات الافتتاحية لعودة المنافسات من بطولة لأخرى.

ويستعرض دوت الخليج مواعيد انطلاق الأربع دوريات الكبرى في القارة الأوروبية، وموعد الختام.

الدوري الألماني

وأعلنت رابطة الدوري الألماني موعد انطلاق النسخة رقم 59 من منافسات البوندزليجا للموسم 2021 – 2022، والتى سوف تبدأ فى يوم 13 أغسطس المقبل بلقاء يجمع حامل اللقب بايرن ميونخ مع مضيفه فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

وحددت رابطة البوندزليجا يوم 14 مايو عام 2022 موعدا لنهاية المسابقة، كما ستقام مباراة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ بطل الدوري وبورسيا دورتموند بطل الكأس يوم 17 أغسطس المقبل، على ملعب "سيجتال ايدونا بارك"، معقل الفريق الأخير.

الدوري الإسباني

وتنطلق منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في الـ 13 من أغسطس، في حين ينتهي الليجا الإسبانية في إحدى يومين الت 21 أو الـ 22 من مايو القادم من عام 2022.

يستهل الدوري الإسباني أول منافساته في نسخة 2021، 2022، بلقاء فريق خيتافي، وفالينسيا في الثالث عشر من أغسطس الجاري، في الساعة التاسعة مساء، على ملعب الميستايا معقل فريق الخفافيش.

الدوري الإنجليزي

فيما تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج" في الموسم المقبل يوم 13 أغسطس بمواجهة فريقى أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى مع برينتفورد على ملعب "برينتفورد كوميونيتي"، وينتهي الموسم في 15 مايو للعام القادم.

وجاء جدول مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد كالتالي، مانشستر سيتي يواجه توتنهام يوم 14 من شهر أغسطس، ويلتقي ليفربول مع نورويتش سيتي، وتشيلسي سيواجه كريستال بالاس في ديربي لندنى، وأرسنال يلعب مع برينتفورد الصاعد حديثا إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي مواجهات الفرق الآخرى، سيخوض كل من واتفورد وأستون فيلا، وإيفرتون وساوثهامبتون، ليستر سيتي وولفرهامبتون، بيرنلي وبرايتون، نيوكاسل يونايتد ووست هام.

الدوري الإيطالي

وسيكون الدوري الإيطالي هو أخر الدوريات الكبرى التي تنطلق في أوروبا وتم تحديد يوم 22 أغسطس للمباراة الافتتاحية على أن ينتهي في 22 مايو من عام 2022، مع تحديد عطلة أعياد الميلاد من 23 ديسمبر إلى 6 يناير، وهي نهاية الدور الأول في المسابقة.

ويستهل الدوري الإيطالي الممتاز، أول مبارياته في موسم 2021 / 2022، بين جينوي وإنتر ميلان في الثاني من اغسطس الجاري، في الساعة السادسة والنصف مساء، على ملعب سان سيرو معقل إنتر.