جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الاثنين، الدكتور هانى مينا العالم اللاهوتى، وأحد أبرز الأسماء التى اختلفت مع البابا شنودة الثالث بسبب كتابه العدالة الإلهيّة، وصداقته للدكتور جورج بباوى.





ونعت أسرة موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية الدكتور هانى مينا ميخائيل، الذى رقد على رجاء القيامة، مصلين أن يعوضه الله أجرًا سماويا عن أتعابه، نياحا لروحه الطاهرة وعزاء سماويا للأسرة. ولم تعلن بعد ترتيبات صلوات الجنازة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة العالم اللاهوتى الدكتور هانى مينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.