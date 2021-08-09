الأنبا إسحق يدشن مذبحا على اسم الشهيد ونس الأقصرى بطما

جدة - نرمين السيد - شمل التدشين أيضًا مجموعة من الأيقونات وأوانى المذبح، إلى جانب أيقونة للشهيد ونس الأقصرى. وبدأ بعد انتهاء التدشين، القداس الإلهى بمشاركة مجموعة من الآباء الكهنة والشمامسة وجموع الشعب. فى سياق رعوى آخر، التقى الأنبا إسحق مع شعب الإيبارشية "قطاع المدينة" بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة طما، وصلى رفع بخور عشية والتمجيد، وألقى كلمة روحية بمناسبة صوم السيدة العذراء.

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