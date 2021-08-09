إيبارشية أسوان تحتفل بمرور 46 عاما على رسامة الأنبا هدرا

جدة - نرمين السيد - بدأت الاحتفالية التى أقيمت بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل "مقر المطرانية"، بصلوات العشية وتضمنت عددًا من كلمات المحبة من بعض الآباء الكهنة والرهبان إلى جانب الترانيم الروحية والألحان الكنسية.

وصلى الأنبا هدرا، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء بأسوان، بمشاركة عدد كبير من الآباء الكهنة ودشن أثناء القداس بعض الأيقونات وأوانى الخدمة.

ورسم الأنبا هدرا أسقفًا لأسوان، بيد البابا شنودة الثالث فى 22 يونيو 1975 ويعتبر هذا التاريخ هو عيد إعادة تأسيس إيبارشية أسوان بعد حوالى 600 سنة منذ نياحة آخر أسقف لها، ووافق أمس ذكرى تجليس الأنبا هدرا على كرسى الإيبارشية.