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جدة - نرمين السيد - بدأت الاحتفالية التى أقيمت بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل "مقر المطرانية"، بصلوات العشية وتضمنت عددًا من كلمات المحبة من بعض الآباء الكهنة والرهبان إلى جانب الترانيم الروحية والألحان الكنسية.
وصلى الأنبا هدرا، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء بأسوان، بمشاركة عدد كبير من الآباء الكهنة ودشن أثناء القداس بعض الأيقونات وأوانى الخدمة.
ورسم الأنبا هدرا أسقفًا لأسوان، بيد البابا شنودة الثالث فى 22 يونيو 1975 ويعتبر هذا التاريخ هو عيد إعادة تأسيس إيبارشية أسوان بعد حوالى 600 سنة منذ نياحة آخر أسقف لها، ووافق أمس ذكرى تجليس الأنبا هدرا على كرسى الإيبارشية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيبارشية أسوان تحتفل بمرور 46 عاما على رسامة الأنبا هدرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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