الأعلى للأزهر يلزم طلاب الجامعة بمحو أمية 10 أشخاص قبل التخرج

جدة - نرمين السيد - كما قرر إلزام، طلاب الفرقة الثالثة بمحو أمية شخصين، وطلاب الفرقة الرابعة بمحو أمية شخص واحد. ومن المقرر تطبيق القرار اعتبارا من العام الجامعى الجديد 2021-2022 وتضع الجامعة الضوابط والإجراءات التنفيذية لذلك.

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