الإفتاء توضح حكم صيام يوم عاشوراء

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، أنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده، ومن صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح ولا يلزمه يوم ثالث.

واستدلت الدار بذلك بما جاء عن أبى قتادة رضى الله عنه، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله."