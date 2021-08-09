/644698/تعرف-على-حكم-مباراة-الزمالك-والاتحاد-السكندري-بالدوري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباراة الاتحاد السكندري والزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدور الـ 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة على ملعب إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ29 للمسابقة.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ويدير محمود البنا مباراة الاتحاد السكندري والزمالك، ويساعده كل من محمد محمود لطفي وشهاب راشد، بالإضافة إلى عماد عطا حكما رابعا.

وسيتواجد الثنائي محمد عادل ومبروك نبيل لتقنية الفيديو "VAR".

وأصبحت مواجهة الاتحاد مع الزمالك واحدة من أهم مباريات الموسم الجاري كونها ستحدد مصير الفريق السكندري في التأهل إلى الكونفدرالية.

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الترتيب برصيد 41 نقطة خلف بيراميدز الذي يأتي في المركز الرابع، بينما يصارع الزمالك على القمة مع الأهلي.

ومن المقرر أن يدير الحكم محمد معروف مباراة غزل المحلة ووادي دجلة، والحكم محمد سلامة لمباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا.

الزمالك يبحث لضم كريم العراقي

اكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن لاعبه كريم العراقى تلقى عرضاً من الزمالك وبيراميدز للانضمام لصفوفهما بالموسم الجديد عن طريق وكلاء اللاعبين.

وقال طارق :”كريم العراقي الذي واجه عدد انتقادات كبيرة تقدم له عرضين من الزمالك وبيراميدز لضمه فى الموسم الجديد من خلال بعض وكلاء اللاعبين وعلى مستوى العروض الرسمية لم يصل شىء حتى الان للمصرى".

عمرو الصفتي: الأهلي بيخاف يروح الإسماعيلية

علق عمرو الصفتي مدافع نادي الزمالك السابق، عن اخر مباراة خاضها الاهلي علي ملعب الإسماعيلية عام 2010، والسبب وراء عدم اللعب علي ستاد الدراويش.

وكتب الصفتي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”هل تعلم أن اخر مره الاسماعيلي واجه الاهلي في الإسماعيلية ٢١ نوفمبر ٢٠١٠ والاهلي خسر 1/3 من ساعتها الاهلي بيتقمص انه يروح الإسماعيلية لان الإسماعيلية أصبحت للكبار فقط.