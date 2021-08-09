بحثا عن المقعد الإفريقي.. قائمة نارية للاتحاد السكندري في مواجهة الزمالك

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أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز في مباراة يسعى خلالها زعيم الثغر في حسم الصعود للكونفيدرالية من خلال الفوز على الفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك والإتحاد

وتقام المباراة بين الزمالك والإتحاد السكندري في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

قائمة الإتحاد السكندري أمام الزمالك

حراس المرمى: محمد صبحي - صبحي سليمان

الدفاع: محمود رزق - صبري رحيل - هشام صلاح - السيد سالم - محمد رجب - مروان النجار

وسط الملعب: خالد الغندور - مروان عطية - أحمد نبيل "مانجا" - عمار حمدي - فوزي الحناوي - عادل بدر - أحمد راشد - بلال السيد - عبد الغني محمد - أحمد حجي - عبد السميع إبراهيم

الهجوم: خالد قمر

السيناريو الأول لحسم صعود الفريق الرابع

وضمن المصري البورسعيدي الصعود للكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على المقاولون العرب ، ليتبق المقعد الرابع شاغرا أمام كلا من الإتحاد السكندري وبيراميدز وياتي سموحة من بعيد في الصورة.

ويضمن الإتحاد السكندري الصعود للكونفيدرالية الإفريقية في حالة تحقيق الفوز على الزمالك في المواجهة التي تقام بين الفريقين غدا لينفرد بالمركز الرابع في جدول الترتيب ، وبذلك يفقد بيراميدز فرصة التأهل للكونفيدرالية.

السيناريو الثاني لحسم صعود الفريق الرابع

يصعد بيراميدز للمشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية بالمركز الرابع في حال تعثر الإتحاد السكندري أمام الزمالك ، وتعثر فريق سموحة السكندري أمام إنبي في المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم.

السيناريو الثالث لحسم صعود الفريق الرابع

يشارك سموحة السكندري في المرتبة الرابعة بجدول ترتيب الدوري في حال تحقيق الفوز على إنبي في الدوري الممتاز الليلة ، وتعثر الإتحاد السكندري أمام الزمالك في المواجهة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون.

الكاف يرفض مشاركة طلائع الجيش

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن الإتحاد الإفريقي أكد أنه يجب على اتحاد الكرة إرسال أسماء أول 4 فرق في دوري الموسم الحالي ويجب إرسال أسماء الفرق الأربعة قبل إنتهاء يوم الجمعة القادم الموافق 13 أغسطس.

وبهذا ستحدد مباراة الإتحاد السكندري مع الزمالك مشاركة الإتحاد في الكونفيدرالية أو عدم مشاركته، الأمر الذي يمنح فريق بيراميدز فرصة في الإلتحاق بالكونفيدرالية الإفريقية للموسم المقبل في حالة تعثر الإتحاد السكندري أمام الفارس الأبيض.