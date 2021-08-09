/644696/أحمد-موسى-لمنتقدي-ارتفاع-أسعار-السلع-الغذائية-الناس-في-بريطانيا-مش-لاقيين-ياكلوا

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن غضبه الشديد من منتقدي ارتفاع أسعار السلع في مصر ولا سيما الخبز، لافتا إلى أن مصر أفضل من بريطانيا في توفير السلع الغذائية للمواطنين.

أحمد موسى: الحكومة توفر احتياجات الشعب

وأشاد أحمد موسى، بدور الحكومة في توفير جميع السلع للمواطنين، قائلا: "الحكومة في مصر موفرة كل حاجة تكفي لعدة أشهر، ومش بس كده، لا احنا كمان بنصدر ونصنع".

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم حلقة برنامجه "على مسئوليتي" المذاع الآن عبر فضائية صدى البلد، "الحمد لله.. الدولة المصرية تتجه للتصنيع المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع السلع، وزيادة مساحات الأراضي".

وقال موسى: بريطانيا بها عجز كبير في السلع، والمتاجر فارغة من السلع الغذائية، والمواطنين "مش لاقيين ياكلوا، مضيفا "عندنا مفيش الكلام ده".

أحمد موسى: زيادة الأسعار أفضل من اختفاء السلعة

واختتم موسى: زيادة الأسعار أفضل من نقصانها واختفائها، وهذا ما حدث في مصر مؤخرا، مضيفا: "احمدوا ربنا.. السلعة حتى لو غالية شوية لكن متوفرة وموجودة". وتسائل الإعلامي أحمد موسى: ماذا لو كانت السلع موجودة وغالية؟ "مش أفضل من أن يكون لدينا عجز في السلع زي كثير من الدول؟.. الحمد لله.. بلدنا بتعمل اللي عليها وأكتر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، إنه من "غير المعقول أن يكون ثمن عشرين رغيف خبز مساويا لثمن سيجارة واحدة".

وأضاف الرئيس السيسي على هامش افتتاحات مدينة السادات، أن "رفع سعر الخبز المدعم لن يعني رفع الدعم تماما".

السيسي: محدش يقولي مش هنقرب من رغيف العيش، لأ هنقرب، لأننا شرفاء وجادين في مسئولياتنا، لازم نوفر 8 مليارات جنيه عشان التغذية المدرسية، وسيتم استقطاع جزء من موازنة الوزارات".