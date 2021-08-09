/644694/طارق-يحيى-الاعلام-لم-يأخذني-من-التدريب-والمنافسة-على-الدوري-ستظل-للنهاية

شدد طارق يحيى نجم ومدرب نادي الزمالك الأسبق، على أنه يتوقع استمرار المنافسة على لقب الدوري المصري بين الأهلي والزمالك حتى آخر جولة في ظل تصدر الفريقين جدول ترتيب المسابقة حتى الآن.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات طارق يحيى مدرب الزمالك السابق.

وقال يحيى في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج «في الاستاد»، على نجوم إف إم: «لم أبتعد عن التدريب بالطبع بسبب الإعلام، ولكن بسبب ظروف الكورونا خلال الموسمين الماضيين جاء لي عرض من ناد مغربي وأرسلوا لي الدعوة ولكن لم أقدر على السفر بسبب كورونا.

الطيران يحرم طارق من السفر

واردف: جاء لي عرض آخر من فريق المغرب الفاسي ولكن الطيران كان متوقفا.

وتابع: في الدوري المصري الامر مغلق بسبب قرب انتهاء الموسم.

صناعة الناشئين

وافصح: اتجهت لطريق آخر وهو صناعة الناشئين ومنذ عام ونصف وأنا رئيس قطاعات كرة القدم في الزمالك ثم تحولت بعد ذلك لمدير قطاع الناشئين وهو منصب جديد بالنسبة لي وجاء تعييني بفضل مرتضى منصور.

واختتم: صعدنا 8 لاعبين للفريق الأول، مثل أحمد عيد وحاتم سكر وياسين مرعي وبيسو، وهذا الموسم قمنا بتصعيد أحمد نادر السيد وأحمد محمود وحمدي علاء وهو لاعب سوبر وسيكون طارق حامد الثاني.

ضم كريم العراقي

اكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن لاعبه كريم العراقى تلقى عرضاً من الزمالك وبيراميدز للانضمام لصفوفهما بالموسم الجديد عن طريق وكلاء اللاعبين.

وقال طارق :”كريم العراقي الذي واجه عدد انتقادات كبيرة تقدم له عرضين من الزمالك وبيراميدز لضمه فى الموسم الجديد من خلال بعض وكلاء اللاعبين وعلى مستوى العروض الرسمية لم يصل شىء حتى الان للمصرى".

عمرو الصفتي: الأهلي بيخاف..

علق عمرو الصفتي مدافع نادي الزمالك السابق، عن اخر مباراة خاضها الاهلي علي ملعب الإسماعيلية عام 2010، والسبب وراء عدم اللعب علي ستاد الدراويش.

وكتب الصفتي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”هل تعلم أن اخر مره الاسماعيلي واجه الاهلي في الإسماعيلية ٢١ نوفمبر ٢٠١٠ والاهلي خسر 1/3 من ساعتها الاهلي بيتقمص انه يروح الإسماعيلية لان الإسماعيلية أصبحت للكبار فقط.