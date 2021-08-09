/644693/افتتاح-دوري-مستقبل-وطن-بأمانة-دار-السلام-تحت-رعاية-النائب-طارق-رضوان

أعلنت أمانة دار السلام عن موعد المباراة الإفتتاحية لدوري مستقب وطن برعاية النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، عقب الإنتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بإنطلاق الدوري وإجراء القرعة بين الفرق المشاركة ، ويرصد دوت الخليج الموعد.

إفتتاح دوري مستقبل وطن بأمانة دار السلام تحت رعاية النائب طارق رضوان وتقرر إفتتاح دورى مستقبل وطن للموسم الثالث غداً بمركز شباب البلابيش المستجدة بنجع الفحار الساعه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا ضمن منافسات الوحدة الحزبية لدار السلام. ويستعرض دوت الخليج جدول تصفيات دورى مستقبل وطن على مستوى الوحدات الحزبية برعاية النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان. - الإفتتاح يوم (10/8/2021) بملعب البلابيش المستجدة. - يوم (12,13/8/2021) بمركز شباب أولاد خلف. - يوم (15/8/2021) بمركز شباب نجوع مازن. - يوم (16/8/2021) بمركز شباب عرب الصبحه. - يوم (17/8/2021) بمركز شباب أولاد الشيخ. - يوم (19/8/2021) بمركز شباب العزبه بأولاد يحيي. افتتاح دوري مستقبل وطن بأمانة دار السلام تحت رعاية النائب طارق رضوان - يوم (20/8/2021) الملعب الملكى بجوار مدرسه الشيخ أحمد رضوان. - التصفيات النهائية اليوم الأول الأحد (22/8/2021) الملعب سوف يحدد لاحقاً. - اليوم الثاني (النهائي) سوف يحدد لاحقاً. الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز - يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية. ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه. ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

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