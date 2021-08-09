نشرة أخبار الأهلي اليوم: موسيماني يحتفل بنساء موطنه.. شروط جونيور أجاي للرحيل.. ثنائي المارد الأحمر يخضع للفحص الطبي.. رفع قيمة عرض ديانج من جالاتا سراي

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شهد النادي الأهلي اليوم الأثنين، على العديد من الأحداث الهامة والشيقة داخل القلعة الحمراء، وخارجها، قبل مواجهة الإسماعيلي، بعد غد الأربعاء، في لقاء الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، وقبل انتهاء فترة الإنتقالات الصيفية، ليحدد قائمة الفريق الذي سيشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث النادي الأهلي على مدار اليوم في نشرة إخبارية خاصة بالقلعة البيضاء.

موسيماني يحتفل بنساء موطنه

احتفل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمناسبة “عيد الأم”، في موطنه جنوب إفريقيا، ووجه موسيماني رسالة إلى جميع النساء بموطنه.

وجاءت رسالة موسيماني كالتالي: “إلى نساء هذه الامة الرائعة، لن نكون حيث نحن الأن لولا التضحيات التي قدمت انذاك والتضحيات المستمرة التي تقدموها”.

وتابع: “ نحن نتشرف بكم وسنقف معكم”.

شروط جونيور أجاي للرحيل عن الأهلي

طلب النيجيري جونير أجاي لاعب النادي الأهلي، شرطا وحيدا من أجل رالموافقة على رحيله من صفوف الفريق، عقب قرار بيستو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، بالاستغناء عنه خلال فترة الإنتقالات الحالية.

اشترط النيجري جونيور أجاي، على مجلس إداراة الأهلي، الحصول على قيمة عقده المتبقي كاملًا، دون التنازل عن أي مبالغ مالية".

ثنائي الأهلي يخضع للفحص

خضع ثنائى النادى الأهلى طاهر محمد طاهر ومحمود متولى لفحص طبى قبل مران اليوم، الاثنين، لتحديد موقفهما من المشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم دخول قائمة مباراة الإسماعيلي.

وغاب طاهر ومتولى عن تدريبات الفريق الأخيرة، إذ عانى طاهر من إصابة بسيطة فى أحد أصابع القدم تعرض لها فى مباراة مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو الأخيرة، وتسببت هذه الإصابة فى "ورم" صباع اللاعب وغيابه عن التدريبات.

فيما اشتكى متولى من إجهاد فى العضلة الأمامية حرمه من مباراة سيراميكا الأخيرة فى بطولة الدورى التى فاز فيها الأهلى برباعية نظيفة.

الصفحة الرسمية لدوري أبطال إفريقيا

استعادت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقى "كاف" ذكريات سداسية الأهلى فى شباك النجم الساحلى التونسى عبر حسابها الرسمى على تويتر، ففى 22 أكتوبر 2017.

وكتب الصفحة الرسمية عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”النجم الساحلي 2-1 الأهلي الأهلي 6-2 النجم الساحلي بعد الخسارة في مباراة الذهاب، استطاع الأهلي العودة في النتيجة والفوز بسداسية في مباراة الإياب ليصعد إلى المباراة النهائية موسم 2017!”.

رفع قيمة عرض ديانج من جالاتا سراي

وفقا لـ وكالة " Ajansspor " التركية :”يستعد نادي جالاتا سراي لرفع السعر إلى 6.5 مليون يورو لمحاولة إقناع الأهلي المصري ببيع أليو ديانج الذي يعد أحد أهم اللاعبين مع المدرب بيتسو موسيماني”.

وذكرت صحيفة "news tekeezer" : " إدارة فنربخشة ستعقد اجتماعا مع مسؤولي الأهلي في الأيام المقبلة لبحث إمكانية ضم أليو ديانج لاعب الأهلي قبل جالاتا سراي".

وواصلت الصحيفة: " الفريق الأصفر والأزرق الغامق بدأ محاولاته تجاه أليو ديانج ، لاعب الوسط في الأهلي ، وهو أيضا على أجندة جالاتا سراي والذي قدم عرضا قيمته 4.5 مليون يورو لضم المالي".