  السيسى يستجيب لعلاج الطفلة مريم من مرض تساقط الشعر 

فى لفتة إنسانية استجاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحالة الطفلة مريم التي تعاني من مشكلة في شعر الرأس وتعاني التنمر من قبل أقرانها، الأمر الذي جعلها لا تخرج من المنزل.

وعبرت الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على شاشة صدى البلد، عن سعادتها، متابعة أن الطفلة مريم تعاني مع مرض تساقط الشعر.

وقال أحمد والد الطفلة مريم، "أتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.. شكرا يا ريس شكرا ياريس".. فيما علقت مريم، قائلة :"الحمدلله، وكان نفسي اتعالج وفرحانة".

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