التعليم العالى: لدينا 32 ألف بحث منشور دوليا وجارِ إنشاء 6 جامعات...

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، أن الدولة تهتم حاليا بربط احتياجات سوق العمل المحلى والدولى بالبرامج التعليمية بالجامعات المختلفة سواء الحكومية أو الأهلية أو التكنولوجية أو الخاصة، حيث إن هناك احتياجا شديدا للسوق المصرى للعمالة المدربة بشكل جيد، لافتا إلى أن مصر اهتمت بإنشاء الجامعات، بجانب تقدم الجامعات المصرية بالتصنيف الدولى للجامعات، وهناك 32 ألف بحث منشور دوليا بعد أن كانت 15 ألف بحث فقط.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، فى تصريح لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم ربط إنشاء الجامعات التكنولوجيا بالمناطق الصناعية في مصر، متابعا: لدينا 3 جامعات تكنولوجية على أرض الواقع، وبدأنا حاليا في المرحلة الثانية حيث إنشاء 6 جامعات ترتبط بمناطق صناعية مهمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، أن الهدف من ذلك أن يتدرب الطالب في هذه المناطق الصناعية، ويكون لدينا خريج مؤهل يلتحق مباشرة بسوق العمل ونساعد سوق العمل على تلبية احتياجاته.