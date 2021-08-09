/644691/أمانة قسم-قليوب-تعلن-إطلاق-دوري-مستقبل-وطن

عقدت أمانة قسم قليوب بحزب مستقبل وطن بالقليوبية اجتماعاً إستعدادا للمشاركة فى دورى مستقبل وطن لكرة القدم للموسم الثالث، وذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن والنائب المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والنائب عاطف ناصر أمين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية ورئيس لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب،وبرئاسة المهندس النائب مصطفي الطرباني عضو مجلس الشيوخ.

أمانة قسم قليوب تعلن إطلاق دوري مستقبل وطن

ووضع النائب مصطفي الطرباني خطة تنظيميه موضحًا كافة تفاصيل المشاركة فى دوري مستقبل وطن لكرة القدم بالموسم الثالث مشيرًا إلى أن المباريات ستبدأ اعتبارًا من 10 أغسطس الجارى حتي 7 أكتوبر لعام 2021 لافتاً إلى أن الفريق البطل الفائز فى التصفيات النهائية سيحصل على جائزة ماليه نصف مليون جنيهاً و جوائز تذكارية و مادية للفرق الأخرى الفائزه.

وأوضح النائب مصطفي الطرباني إلى أن بطولة الدورى ستكون بنظام خروج المغلوب و يتكون الفريق من 5 لاعبين أساسيين و 3 احتياطي.

وأكد النائب مصطفي الطرباني على أهمية المشاركة والالتزام باللوائح المنظمة وقيام كل فرد من اللجنه المنظمه بدوره على أكمل وجه للخروج بمظهر مشرف محققين النجاح والتميز.

و أشار النائب مصطفي الطرباني أننا ملتزمين بالشروط التي حددتها اللجنة المنظمة من قبل الحزب للمباريات التي ستقام بين الفرق المشاركة.

وأضاف النائب مصطفي الطرباني أن ذلك جاء تحت شعار ” انت البطل – العبها صح – خلي موهبتك تتكلم ” إيماناً من الحزب بوجود مواهب مصرية شابه قادرة علي المنافسة و ابراز المهارات الرياضية و دعمها للوصول الي الهدف و خاصة في مجال كرة القدم.

مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس

المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر

والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر

والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر